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    الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج

    إيران تتحدث عن منظومات تمنحها "سيطرة تامة" في الخليج العربي

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    أكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، امتلاكها منظومات عسكرية ولوجستية متنوعة تجعلها تمتلك "سيطرة تامة" في منطقة الخليج العربي.

    أشار قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إلى امتلاك إيران مجموعة منظومات تجعل القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، تملك سيطرة ورصدا تاما لمنطقة الخليج العربي.

    الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
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    وبحسب تصريحات تنكسيري، التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، حصلت القوى البحرية على قوة السيطرة والرصد بفضل تواجد "قوات التعبئة والرصد الاستخباري بالرادارات والمنظومات الإلكترونية والإلكتروبصرية".

    وشدد قائد القوة البحرية في تصريحاته على أنه يجب على القوات الأمريكية "أن تغادر منطقة الخليج الفارسي ولا سبيل أمامها سوى ذلك".

    وقال تنكسيري: "إن لنا اليوم سيطرة ورصدا تاما في منطقة الخليج الفارسي، إذ إن التواجد الدائم للتعبئة البحرية قد جعل لدينا رصدا كاملا من ناحية الكوادر البشرية فضلا عن الرصد الاستخباري بالرادارات والمنظومات الإلكترونية والإلكتروبصرية".

    يذكر أن الجيش الإيراني، أعلن اليوم الأحد، عن مناورات عسكرية في جنوب شرق البلاد قريبا.

    وقال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، إن القوات الإيرانية "ستقيم قريباً مناورات عسكرية في جنوب شرق البلاد"، داعيا" الأعداء أن يعلموا أن اليد موجودة على الزناد وسنجتث كل عدو يفكر بالاعتداء علينا".

    وشهدت إيران يوم الخميس الماضي، المرحلة الثانية من مناورات بحرية الحرس الثوري الإيراني قرب ميناء عسلوية في مياه الخليج.

    وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "قوات الباسيج في بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وبحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، ورئيس بحرية الحرس رضا تنكسيري".

    من جهته، قال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، إن "قواتنا المسلحة وقوات التعبئة مستعدة دوما للدفاع عن المصالح الحيوية الإيرانية في مياه الخليج، وهناك أجزاء سرية من قدراتنا العسكرية لا يمكن عرضها إلا في الميدان".

    ولفت إلى أن "القدرات الدفاعية بلغت خطوطا متقدمة في العالم منوها بأن ما عرضناه إلى أصدقائنا وأعدائنا ليس إلا جزءا منها"، مؤكدا أن "الرسالة الرئيسية التي تحملها المناورة، هي أن القوات المسلحة والشعب الإيرانيين مستعدان على الدوام للدفاع عن المصالح المصيرية ولاسيما مياه الخليج الزرقاء والحدود المائية لإيران".

    وأعلن الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، أنه أجرى مناورة عسكرية كبرى بالطائرات المسيرة. وقال الأدميرال محمود موسوي، مساعد أركان الجيش لشؤون العمليات إن "أبعاد هذه المناورات، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت اليوم من أقوى دول العالم في مجال الطائرات بدون طيار".

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    الكلمات الدلالية:
    الحرس الثوري, الخليج العربي, إيران
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