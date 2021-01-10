ابنة رفسنجاني تكشف لأول مرة نصيحة والدها لقاسم سليماني بشأن التدخل في سوريا

كشفت فائزة رفسنجاني، نجلة الرئيس الإيراني الراحل، هاشمي رفسنجاني، تداعيات التدخل الإيراني في سوريا، ونصيحة والدها إلى قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني.

وقالت فائزة رفسنجاني، في مقابلة مع موقع "إنصاف نيوز"، إن "تدخل إيران في سوريا خلف 500 ألف قتيل"، مشیرة إلى أن "والدها عارض مشاركة إيران في الحرب في سوريا وأبلغ ذلك لقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري، قاسم سليماني، منذ بداية الأزمة".

وأضافت: "لقد استشار سليماني والدي قبل ذهابه إلى سوريا، وأبلغه الوالد بألا يذهب إلى هناك"، متابعة: "في ذكرى اغتيال سليماني، لا نسمع أحدا يتحدث حول ما فعله، لكن والدي کان يتمتع بذكاء وبعد نظر، وقد نصحه بعدم الذهاب، وكان على حق".

وانتقدت فائزة رفسنجاني، سياسة إيران في المنطقة وقالت إنها "أدت إلى فقداننا أصدقاءنا، وأصبحت سياستنا الخارجية تشبه السياسة الداخلية، حيث تحول المؤيدون إلى منتقدين، ثم تبدل المنتقدون إلى معارضين".

وفي شأن آخر، قالت نجلة الرئيس الإيراني السابق، إنها "كانت تتمنى أن يكون الفائز في الانتخابات الأمريكية هو الرئيس دونالد ترامب، من أجل الضغط على النظام لتغيير سياساته تجاه شعب إيران، وإن ذلك لن يتحقق في عهد الديمقراطيين، لأنهم أكثر ليونة في التعامل مع إيران".