صحفي بلومبرغ يكشف أسباب موثوقية لقاح "سبوتنيك V"

كتب مدير الأبحاث في استخبارات بلومبرغ، سام فازيلي، مقالًا يوضح أسباب موثوقية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" حتى بدون رؤية بيانات التجارب التفصيلية.

وقال الصحفي، إن روسيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي عقدت اتفاقيات مسبقة لشراء اللقاح.

وأظهرت التجارب فعالية اللقاح بنسبة 90 في المئة أو أكثر، مع عدم اكتشاف حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" شديدة لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم.

وأضاف صحفي بلومبرغ، أنه تم استخدام نفس التكنولوجيا المتقدمة لتصنيع اللقاح الروسي وتصنيع لقاحات أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد وجونسون آند جونسون. ومع ذلك، فإن لدى "سبوتنيك V" ختلاف رئيسي ذكي عن هذين اللقاحين.

فيحتوي اللقاح الروسي على جرعتين مختلفيين للفيروس الغدي البشري، حيث يتجنب اللقاح احتمالية حدوث مناعة للجرعة الأولى التي تؤثر على قدرة الجرعة الثانية للعمل بكفاءة، أشار إلى أن أسترازينيكا ومعهد غامالي ومقره موسكو وقعا مذكرة تفاهم لاختبار مزيج من مكونات لقاحهما.

وبرأي الصحفي، فإن "سبوتنيك V" يملك فعالية مماثلة لفعالية اللقاحات الغربية، ونوه إلى أنه يفضل تلقي اللقاح الروسي بدلا من "كورونا فاك" الصيني.