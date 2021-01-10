إيران: معدل الوفيات بكورونا أقل من 100 شخص يوميا بينما في أمريكا أكثر من 3 آلاف

قال وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، إن معدل الوفيات بسبب كورونا في بلاده بلغت أقل من 100 شخص يوميا بينما في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 3 آلاف حالة.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، أضاف نمكي أن "الولايات المتحدة وبريطانيا عالقتان في مستنقع الكارثة وما خلف نوافذهما أسوأ بكثير والعديد من الوفيات لم تسجل على أنها وفيات أساسية في هذه الدول".

وأضاف نمكي أن "أكثر من 85 % من الوفيات في إيران تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة".

وتابع قائلا "اليوم الموت أقل من 100 شخص، بينما نشهد أكثر من 3000 حالة وفاة يوميا في الولايات المتحدة".

وأوضح أن "ملحمة وطنية تحققت في إيران بينما كانت القوى العظمى في ذروة عجزها وتكللت جهود بلاده في مكافحة الوباء بالنجاح".

وكانت إيران قد أعلنت، يوم الجمعة، حظر استيراد لقاحي "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي و"أسترازينيكا- أكسفورد" البريطاني المضادين لفيروس كورونا.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إن استيراد اللقاحين الأمريكي والبريطاني "ممنوع".

وأضاف أنه "لا يثق بهما (الولايات المتحدة وبريطانيا)، ففي بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في دول أخرى"، مشيرا لارتفاع وفيات كورونا في الدولتين".

كما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس السبت، أن "وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين".

وقال إن "وزارة الصحة اتخذت موقفا صائبا برفض هذا الطلب، ليعلم مواطنونا أنهم سوف لن يكونوا موضع اختبار للشركات المصنعة للقاح".

وأعرب عن أمله بعدم "دخول إيران الموجة الرابعة في كورونا"، مجددا التأكيد على "مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية مثل استخدام الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأن ضعف الالتزام بأي منها سيهدر كل الجهود".