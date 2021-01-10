إعلام: البرلمان الألماني يعزز إجراءات الأمن بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي

كشفت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني، أن البرلمان الألماني بات يعزز حاليا إجراءات الأمن، بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "بيلد" الألمانية قولها إن فولفغانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ) أبلغ أعضاء البرلمان بأنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية في (الرايخستاغ) مبنى البرلمان.

وجاءت تلك التقارير الألمانية بعد أن اقتحم مثيرو شغب الكونغرس الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن شويبله قوله في خطاب أرسل إلى الأعضاء "اتخذت شرطة ولاية برلين ترتيبات لتعزيز قواتها حول مبنى الرايخستاغ".

وأكدت متحدثة باسم البرلمان أن شويبله كتب إلى المشرعين عن الوضع الحالي، لكنها أحجمت عن الإدلاء بتفاصيل عن محتوى الرسالة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن شويبله طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن أحداث العنف في واشنطن، وأنه "سيحدد مع الحكومة الاتحادية وولاية برلين ما يمكن استخلاصه من نتائج من أجل الوضع الأمني للبوندستاغ".

وكان مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن، يوم الأربعاء، وسط موجة من الغضب، احتجاجا على خسارته في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، ولقي خمسة أشخاص بينهم شرطي حتفهم في تلك الأحداث.

وشهدت برلين وصول متظاهرين غاضبين من القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا إلى درجات مبنى البرلمان خلال مظاهرة أقيمت في أغسطس/آب.