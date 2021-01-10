ارتفاع حالات أنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا الجنوبية إلى 51

قال مسؤولون إن عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا الجنوبية بلغ 51 حالة، اليوم الأحد، بعد أن أضافت البلاد حالة أخرى مؤكدة من مزرعة بط في مقاطعة جنوب شرقي البلاد.

وبحسب وكالة "يونهاب"، تم العثور على أحدث حالة في مزرعة للبط اللاحم في مقاطعة "جيونغ سانغ" الجنوبية، على بعد حوالي 300 كيلومتر من سيئول، وفقًا للمسؤولين. تم التأكد من أنه من النوع الخبيث H5N8.

وتم إصدار أمر تجميد لجميع مزارع الدواجن في المقاطعة.

وقالت وزارة الزراعة، السبت: إن "الاختبارات جارية على 3 حالات مشتبه بها، من بينها واحدة من مزرعة بط أخرى في منطقة جنوبية وواحدة من مزرعة بيض في مدينة بالقرب من سيئول.

وأعدمت البلاد ما يقرب من 15 مليون طائر حتى يوم الجمعة.

وأدى تفشي المرض إلى فرض قيود على استيراد الدواجن من قبل دول من بينها الصين واليابان.

ونفق أكثر من مليوني طائر في بولندا، بينما أبلغت ألمانيا عن ما يقرب من 30 حالة تفشي. تضررت مزارع تركيا في المجر وبريطانيا، وعلقت الدنمارك مبيعات الدجاج خارج الاتحاد الأوروبي.

ويُعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شركة شحن للدجاج في العالم وأي خسارة في المبيعات قد تفيد منافسيه، الولايات المتحدة والبرازيل.

ووجدت فرنسا، أكبر منتج لفوا جرا في العالم، أكثر من 120 حالة تفشي في الجنوب الغربي، حيث تربى معظم الطيور لإنتاج الغذاء الفاخر.

ويقول المنتجون، بحسب شبكة "بلومبيرغ": إنه "تم إعدام 600 ألف بطة منذ الشهر الماضي ومن المتوقع قتل مئات الآلاف".

كما تصارع العديد من الدول الآسيوية الفيروس، حيث أعدمت كوريا الجنوبية ما يقرب من ستة ملايين طائر وأبلغت الهند عن حالات في أربع ولايات.