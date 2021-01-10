بعد الحديث عن عزله... إعلام: ترامب ونائبه لم يتحدثا منذ اقتحام الكونغرس

أكد مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الرئيس ونائبه لم يتحدثا منذ اختراق مناصري دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، الأربعاء الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من بنس تأكيدها أن الرئيس ترامب غاضب جدا من نائبه، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونغرس، لكن الثاني رفض التدخل، وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستوريا.

وكشف المصدر المقرب من نائب الرئيس الأمريكي، أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل الرئيس ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المصدر أن هناك مخاوفا في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

ويسعى ديمقراطيون إلى تسريع إجراءات العزل ضد ترامب، وتقديمها غدا، بينما استبعد مقربون منه موافقته على التنحي، في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونغرس.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف أنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 3 من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، بالإضافة إلى ضابط بشرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق