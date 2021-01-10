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    الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج

    "الهجوم من الأعلى"... إيران تكشف عن 7 إنجازات عسكرية "انتحارية".. صور

    © AFP 2020 / -
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    كشفت وسائل إعلام إيرانية عن 7 منجزات جديدة للجيش الإيراني تم تجربتها خلال المناورات الأخيرة التي أقيمت شمال شرق إيران.

    وقام الجيش الإيراني، الأسبوع الماضي، بتنفيذ مناورات عسكرية واسعة للطائرات المسيرة بمشاركة القوى الأربعة في الجيش الإيراني في منطقة سمنان العامة شمالي سرق إيران بالقرب من المناطق الحدودية.

    الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني يجريان مناورات عسكرية
    © AFP 2020 / -
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    واستخدم الجيش الإيراني أثناء المناورات مئات الطائرات المسيرة من صنوف مختلفة، منها "مهاجر" و"أبابيل" و"كمان-12" و"آرش" و"كيان" و"بليكان" و"سيمرغ" و"صاعقة" و"حازم" و"يسير".

    وكشف الجيش الإيراني من خلال معرض أقيم على هامش المناورات عن عدة إنجازات إيرانية جديدة في هذا المجال نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، وهي:

    إطلاق صاروخ "آذرخش" من طائرة "كرار"

    نفذت الطائرة الإيرانية المسيرة "كرار" عملية وصفت بالأولى من نوعها بعد أن قامت بعملية اعتراض جوي حيث أطلقت صاروخ جو-جو "آذرخش" للمرة الاولى.  

    وأشارت الوكالة إلى خصائص الصاروخ "آذرخش" الذي يطلق بواسطة المسيّرة "كرار"، حيث أن وقوده بلا دخان مما "يحول بعد إطلاقه دون تتبع مكان انطلاقه حيث يساعد ذلك كثيرا في مباغتة الطائرة المعادية وكذلك اختفاء الطائرة المسيّرة المطلقة له".

    تزويد طائرات مسيرة برشاشات

    زود الجيش الإيراني طائرة "كرار" بسلاح رشاش، حيث تم تجربتها ضمن المناورات، والرشاش "ذي 3 سبطانات تم تركيبه في رأس الطائرة مع القدرة على إطلاق رصاص التحذير أو الرمي نحو الأهداف في الجو"، بحسب الوكالة.

    صاروخ بالغ الدقة على طائرة "أبابيل"

    أطلقت المسيرة "أبابيل" صاروخا بالغ الدقة من نوع "الهجوم من فوق" (Top attack) ويبلغ مداه 8 كم، حيث تستطيع هذه الصواريخ استهداف العربات والدبابات المدرعة من فوق "لأن دروعها تكون أضعف عادة في قسمها العلوي مما يجعل تأثير الصاروخ أقوى".

    تزويد المسيرة "كمان 12" بالسلاح

    زودت القوى الإيرانية الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 12" بالقنابل الذكية وبالغة الدقة من سلسلة "قائم" وصاروخ "ألماس" وقذائف عيار 24 ملم، وتم تجربتها في المناورات.

    وتستطيع الطائرة "كمان-12" التحليق لمسافة 1000 كيلومتر بسرعة 200 كيلومتر في الساعة ومواصلة التحليق لفترة 10 ساعات والقدرة على حمل الشحنات الجوية بزنة 100 كيلوغراما.

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    © AFP 2020 / -
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    طائرة مسيرة مع غلاف قبل للنقل

    أجرى الجيش الإيراني اختبارات على إجراءات عملاتية جديدة حيث أطلق الطائرة المسيّرة الانتحارية "آرش" من غلاف قابل للنقل والحمل على عربات تجارية.

    وتستهدف الطائرة المسيّرة "آرش" التي تعرف كطائرة انتحارية، رادارات الدفاع الجوي المعادي، وهي قادرة على الهجوم على نقاط حساسة وحيوية معادية بدقة بالغة.

    طائرات مسيرة بعيدة المدى

    شهدت المناورات الإيرانية أيضا عمليات إطلاق لطائرات انتحارية مسيرة بعيدة المدى من سواحل مكران (جنوب شرق إيران) واستهداف نقطة محددة في منطقة سمنان العامة (شمال شرق إيران) بعد قطعها مسافة 1400 كيلومتر.

    وبحسب الوكالة، حظيت تجربة إطلاق طائرات انتحارية بمدى تحليق يصل لحوالي 2000 كيلومتر قابل للزيادة إلى 4000 كم، باهتمام واسع في المناورات.

    انتحارية مسيرة "جو – أرض"

    الإنجاز الأخير الذي تحدثت عنه الوكالة، والذي تم تجربته خلال المناورات، هو عبارة عن قيام مروحية عسكرية بنقل طائرة مسيرة انتحارية وإطلاقها من الجو لتقوم المسيرة بالتحرك نحو الهدف بعملية استهداف "جو - أرض".

    وكشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة الماضي، عن قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على ساحل الخليج في محافظة هرمزكان. وأظهرت صور ومقطع فيديو نُشرت في مواقع إعلامية إيرانية قاعدة تحت الأرض تضم عشرات المركبات العسكرية والصواريخ.

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    الكلمات الدلالية:
    طائرات, ٍسلاح, إيران
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