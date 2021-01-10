سيناتور جمهوري يدعو ترامب للاستقالة والرحيل بأسرع وقت ممكن... فيديو

طالب السيناتور الجمهوري الأمريكي بات تومي، اليوم الأحد، الرئيس دونالد ترامب بالاستقالة والرحيل بأسرع وقت على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس.

وقال تومي في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي): "أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "أعترف أن هذا ربما يكون غير مرجح لكنني أعتقد أنه سيكون الخيار الأفضل".

WATCH: Sen. Pat Toomey (R-Pa.) tells Meet the Press, “the best thing would be a resignation” from President Trump. #MTP@SenToomey: “The best way for our country is for the president to resign and go away as soon as possible” pic.twitter.com/uBjXHaRC3s — Meet the Press (@MeetThePress) January 10, 2021

وفي وقت سابق، أكد مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن الرئيس ونائبه لم يتحدثا منذ اختراق مناصري دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، الأربعاء الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من بنس تأكيدها أن الرئيس ترامب غاضب جدا من نائبه، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكشف المصدر، أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل الرئيس ترامب، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

وأوضح المصدر أن

"هناك مخاوفا في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر".

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف أنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 3 من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، بالإضافة إلى ضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد.