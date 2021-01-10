الإنتربول على استعداد لمساعدة إندونيسيا في تحديد ضحايا تحطم طائرة ركاب

قال الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، يورغن ستوك، اليوم الأحد، إن الانتربول على استعداد لتقديم المساعدة للسلطات الإندونيسية فى التعرف على ضحايا تحطم طائرة ركاب "سريويجايا آير".

تحطمت طائرة الركاب من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة طيران "سريويجايا" الإندونيسية في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة جاكرتا يوم السبت.

وكانت الطائرة تقل 62 شخصا بينهم 56 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

ووفقا لرئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل، سويرجانتو تجاهجونو، لم يكن هناك أجانب على متن الطائرة المحطمة.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق الأحد أنه تم العثور على الصناديق السوداء للطائرة المحطمة "سريويجايا آير".

يشار إلى أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم يصعب التنقل داخلها بريا أو بحريا، ما يجعل الانتقال الجوي هو الوسيلة الأسهل والأرخص، لكنها تعاني ضعف البنية التحتية، ما جعل إندونيسيا من أكثر الدول تسجيلا لحوادث الطائرات.