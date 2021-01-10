في أسرع حملة تطعيم بالعالم... إسرائيل تطرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بدأت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، في طرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا في أسرع حملة تطعيم في العالم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح أول إسرائيلي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتلقى الإسرائيليون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ومن يعانون مشكلات صحية إلى جانب أفراد الطواقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر".

وبعد مرور 3 أسابيع، بدأ الآن موعد طرح الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تطعيم 19.5 في المئة من السكان، بينهم أكثر من 72 في المئة ممن تخطوا الستين من العمر.

وقال المسؤولون إن كبار السن الذين تخلفوا عن الحملة سيحصلون على الجرعة الأولى، وبخلاف ذلك سيتم حجز اللقاحات للجرعات المعززة.

ويعتبر معدل توزيع التطعيمات في إسرائيل حتى الآن هو الأسرع مقارنة ببقية دول العالم، حسبما ذكر موقع (عالمنا بالأرقام) الذي تديره منظمة (أوكسفورد مارتن سكول) البحثية.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد إسرائيل، والتي قامت بتطعيم عشرة في المئة من سكانها بحلول اليوم الأحد، تليها البحرين بنسبة خمسة في المئة ثم الولايات المتحدة بنسبة اثنين في المئة.