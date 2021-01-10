إعلام: ترامب لا يخشى أن يحاول بنس إزاحته

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أن نائبه مايك بنس، لن يحاول إبعاده عن السلطة بمساعدة التعديل الخامس والعشرين للدستور، حسبما ذكرت "بلومبيرغ"، نقلا عن مصادر.

في وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مقرب من بنس، أن نائب الرئيس الأمريكي لم يستبعد خيار استخدام التعديل الخامس والعشرين، والذي سيسمح له ولأغلب أعضاء مجلس الوزراء بإزاحة ترامب من السلطة. ووفقا للمصدر، فقد احتفظ بنس بهذا الخيار في حال أصبح ترامب "أكثر اضطرابا".

وقالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن بنس رفض إمكانية استخدام التعديل لعزل الزعيم الأمريكي من منصبه، معتبرا أن هذه الفكرة غير عملية.

ويعتقد الرئيس نفسه وبعض رفاقه أن الديمقراطيين "يسمحون بالتجاوزات" في الموقف مع الإقالة المزعومة، وأن إدانة ترامب من خلال مجلس الشيوخ أمر غير مرجح.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر لشبكة "إن بي سي" أيضا إلى أن نائب الرئيس بنس لا ينوي استخدام التعديل الخامس والعشرين، حيث يعتبر هذا الإجراء "غير عملي"، وأن النهج الأكثر تفضيلا هو ترك "وقت ترامب ينفد".

يخطط الديمقراطيون لعزل ترامب أو إقالته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور لفشله في قيادة البلاد، إذا وافق مجلس الوزراء.

واتهم الديمقراطيون وبعض الجمهوريين ترامب بتحريض حشد اقتحم مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني وأثار الفوضى هناك. قُتلت متظاهرة وشرطي، وتوفي 3 آخرون لأسباب لا علاقة لها بالعنف.