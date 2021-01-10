الجيش الإثيوبي يعلن عن قتل 15 وأسر 8 من قوات إقليم تيغراي المتمرد

أعلن الجيش الإثيوبي أنه تمكن من قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسر 8 آخرين.

ونقلت "رويترز" عن إعلام إثيوبي حكومي تأكيده أن الجيش الإثيوبي أعلن اليوم الأحد أنه قتل 15 من أفراد الحزب الحاكم السابق في إقليم تيغراي وأسر 8.

ونقلت مصادر إعلامية عن بريجادير جنرال من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، قوله إن من بين الأسرى رئيس الإقليم السابق أباي ويلدو، وهو أيضا رئيس سابق للحزب الحاكم في الإقليم. وأضاف أن من بين القتلى النائب السابق لقائد الشرطة في تيغراي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد أكدت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أنها حققت النصر في الصراع مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي سبق أن حكم الإقليم.

وتعهد قادة الجبهة الهاربون بمواصلة القتال من الجبال، لكن رويترز لم تتمكن من الاتصال بهم منذ أسابيع.

وكانت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية قد أعلنت يوم الجمعة أمس الأول، عن اعتقال من وصفته بـ"‏القيادي والعقل المدبر للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، سبحت نغا، بإحدى الأنفاق بجبال تيغراي"، حسب موقع "فانابك".

وفي تصريحات صحفية قال العميد تسفاي أيالو، رئيس إدارة نشر قوات الدفاع، إن قوات الدفاع تمكنت من القبض على زعيم والعقل المدبر ومؤسس جبهة تحرير تيغراي، سبحت نغا، والذي كان مختبأ بأحد الأنفاق الجبلية بإقليم تغراي شمال البلاد.

وأكد أيالو أنه تم إلقاء القبض على عدد من ضباط الجيش الإثيوبي المتمردين، الذين انضموا إلى قوات الجبهة.

ولفت رئيس إدارة نشر قوات الدفاع الإثيوبية إلى أن عملية القبض على نغا وعدد من الضباط شهدت تبادلا لإطلاق النار قتل فيه الحراسة الخاصة للمقبوض عليهم.