وفاة الطبيب الشخصي لبابا الفاتكان بفيروس كورونا... وغموض حول آخر لقاء

أعلن الفاتيكان، وفاة طبيب الشخصي للبابا فرانسيس، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 78 عاما.

أعلنت صحيفة الفاتيكان الرسمية "L’Osservatore Romano" أن طبيب البابا الشخصي، فابريزيو سوكورسي، قد توفي نتيجة "مضاعفات بسبب كوفيد- 19".

وبحسب "سي إن إن"، كان البابا فرانسيس قد اختار الطبيب الراحل ليكون طبيبه الشخصي منذ عام 2015، ليتوفى اليوم بعمر 78 عاما.

وأدخل الطبيب سوكورسي إلى المستشفى في روما في 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بسبب مرض أورام سابق، بحسب مصادر إعلام إيطالية.

وأشارت المصادر إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتمكن الفاتيكان من تحديد آخر اتصال مباشر تم بين الطبيب الراحل والبابا فرانسيس.

وبحسب مقابلة أجراها البابا مع القناة الخامسة الإيطالية، قال البابا فرانسيس إن الفاتيكان سيبدأ التطعيمات ضد مرض "كوفيد 19" الأسبوع المقبل وهو على استعداد لتلقيه.