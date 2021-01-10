إسرائيل: السلالة الجديدة تشكل نحو 20% من إصابات كورونا

كشفت السلطات الإسرائيلية عن أن ما يتراوح بين 10% و20% من الإسرائيليين الذي يعانون من "كوفيد 19"، أصيبوا بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، عن البرفيسور نحمان آش منسق ملف كورونا في إسرائيل أن السلالة البريطانية المتحورة تنتشر على الأرجح بشكل سريع في الدولة.

وتوقع المسؤول الإسرائيلي في حديثه خلال مؤتمر صحفي أن هذا الانتشار للسلالة التي ظهرت في بريطانيا مؤخرا قد يؤثر في مدى قدرة إسرائيل في الخروج من الإغلاق.

وقال: "قبل أن تظهر هذه السلالة المتحورة في الصورة، اعتقدنا أننا سوف نخرج من هذا الإغلاق بشكل أسرع من الإغلاقات السابقة".

وأضاف آش: "هذه السلالة جلبت تصورا مختلفا والآن نحن نفكر كيف نفتح الاقتصاد مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار".

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإسرائيلية، اليوم، في طرح الجرعة الثانية من لقاح كورونا في أسرع حملة تطعيم في العالم.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يتلقى الإسرائيليون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ومن يعانون مشكلات صحية إلى جانب أفراد الطواقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح شركة "فايزر".