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    مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل

    مشابه لـ"أراك"... إيران تعلن بدء العمل على مفاعل نووي جديد

    © AFP 2020 / HO
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    أعلن مسؤول إيراني كبير، اليوم الأحد، عن بدء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وبناء على جدول زمني محدد، العمل على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل "أراك" بالماء الثقيل قبل إجراء عمليات التحديث عليه.

    وجاء الإعلان الإيراني على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، حيث أكد أنه "خلال اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تم بحث كيفية تنفيذ قانون (الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب)".

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    وذلك بحسب التصريحات التي أدلى بها البرلماني لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، التي تحدث فيها عن مجريات اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي بحضور مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية ومساعد وزير الخارجية الإيرانية.

    وقدم مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، خلال الاجتماع شرحا عن كيفية تنفيذ مختلف بنود هذا القانون.

    وأشار كمالوندي إلى أن إيران قد بدأت بنصب الجيل الثاني من أجهزة الطرد المركزي.

    وكشف مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية عن "تنفيذ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة بناء على المادة الأولى من هذا القانون، وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالموضوع".

    وبين كمالوندي أن منظمة الطاقة الذرية تعمل في الوقت الحاضر "وفق جدول زمني على تصميم مفاعل مماثل لمفاعل أراك بالماء الثقيل قبل إجراء التحديثات عليه".

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    وبدوره، أكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية الإيراني، السيد بهاروند، خلال الاجتماع أن وزارة الخارجية أوضحت في اتصالاتها الدولية أن قانون "الإجراء الاستراتيجي لإنهاء الحظر" قد مر بجميع مراحله القانونية.

    وشدد مساعد وزير الخارجية على أن بلاده لن تسمح "للأطراف الأجنبية بأن تمس بهذا القانون"، على حد تعبيره.

    ونوه بهاروند، في كلمته بأن النواب الأعضاء في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية، قد أعربوا خلال الاجتماع عن "تقديرهم لجهود مختلف الأجهزة الحكومية بما فيها منظمة الطاقة الذرية في البدء بتنفيذ هذا القانون"، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان في هذا الشأن.

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    الكلمات الدلالية:
    مفاعل نووي, مفاعل آراك, نووي, إيران
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