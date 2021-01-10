أمريكيون: الديمقراطيون يتعاملون مثل "داعش" بمطالبة أنصار ترامب بـ"الخلاص"

قال المعلق السياسي المحافظ، كانديس أوينز، إن مطالبة مؤيدي دونالد ترامب بالسعي إلى "الخلاص" تجعل الديمقراطيين يبدون "غير متسامحين" مثل تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).

وكتب أوينز تغريدة: "بدأ الديمقراطيون حرفيا بالظهور مثل داعش.. اقرأ القرآن أو أقطع رأسك الآن!".

وأضاف السياسي المحافظ، مشاركا تغريدة لمدير المخابرات السابق: "مختل عقليا تماما (مدير المخابرات). لن تجعل الرئيس ترامب و75 مليون ناخب يختفون بطريقة سحرية أو يهرعون من الخوف".

Democrats are literally beginning to sound like ISIS.

“Recite the Quran or get your head chopped off, now!”

Absolutely psychopathic. You will not make President Trump and his 75 million voters magically disappear or cower in fear. https://t.co/S4fFTQZZB5 — Candace Owens (@RealCandaceO) January 10, 2021

وجاءت تغريدة السياسي الصاخبة ردا على تغريدة نشرها المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، جون برينان، حيث قال فيها: "يجب على أي شخص أن يسعى الآن للخلاص الوطني من خلال الادعاء بأنه لم يعد يدعم ترامب، وأن يعترف بمدى خطأ تجاهل وتمكين أجندته (ترامب) الفاسدة وغير النزيهة والمثيرة للانقسام". وأضاف في تغريدته: "الإدانة الكاملة لإرث الطاغية ضروري للقضاء على أي ورم خبيث متبقي".

في الواقع، برينان ليس الشخص الوحيد الذي أطلق هذه الكلمات والآراء، حيث أشارت العديد من التعليقات إلى وجود نوع من العداء "الديني" أو الاضطهاد المباشر لأنصار ترامب.

وقد تم تضخيم الدعوات والإجراءات بشكل كبير بسبب حادثة الكابيتول الأخيرة، التي خلفت 5 قتلى بينهم ضابط إنفاذ القانون.

وكتب أحد المغردين معلقا على المشهد: "لا ينبغي أن نرى الأشخاص العاديين الذين تسممت عقولهم بسبب الدعاية اليمينية المتطرفة كأعداء يجب سحقهم، بقدر ما يجب أن نرى بأنهم خطأة يجب إنقاذهم".

imo, we should not see ordinary people whose minds were poisoned by far-right propaganda as enemies to be crushed, so much as sinners to be saved.



Ashli Babbitt's death was a horrific tragedy. When certain supposed progressives celebrate her suffering, they become what they hate — Eric Levitz (@EricLevitz) January 8, 2021

وبالمقابل، لم يستخف مؤيدو ترامب بمثل هذه المكالمات، وأكدوا لخصومهم الديمقراطيين أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان.

وغرد ديمقراطي مشاركا كلمات مدير المخابرات السابق: "يجب على أي شخص يسعى الآن للخلاص الوطني لدعم ترامب.. البعض منا لا يزال يؤيده (ترامب).. بصوت عال وبفخر".

Anyone now seeking national redemption for supporting Trump should also seek counseling for loss of their balls 🤣🤣



Some of us still support him.. LOUD AND PROUD.. you little weasel. https://t.co/g7o19ToQ2o — Jeff-Fuh-Fuh (Backup to @upincomin) (@JeffDsn) January 10, 2021

وشاركت أخرى التغريدة وقالت: "هل تصدقون أن هذا الكلام المشوش والمجنون هو من مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية".

Would you believe this crazy deranged talk is from a former CIA director? 🙄 https://t.co/N5QDxcYo02 — Silvina 🌼 🇺🇸 (@SilvinaFlorida) January 10, 2021

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف أنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل 3 من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، بالإضافة إلى ضابط بشرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.