مسئول إيراني: المرحلة الأولى من القمر الصناعي "بيام2" تتم في غضون أشهر

كشف أحمد معتمدي رئيس جامعة "أمير كبير" الصناعية في طهران أن المرحلة الأولى للقمر الصناعي "بيام 2" ستنجز في غضون الأشهر المقبلة.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، فقد أكد معتمدي أن "صنع هذا القمر الصناعي يستغرق نحو 5 أعوام وأن مرحلته الأولى ستنجز في النصف الأول من العام المقبل، "العام الايراني يبدأ في 21 مارس/ آذار".

وأوضح أن قرابة "50 شخصا من العلماء يعملون حاليا في مراحل التصميم والتصنيع لهذا القمر"، ملمحا إلى إمكانية زيادة عدد العاملين إلى 100 في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك.

وأشار إلى أن بداية العمل في "بيام 2" انطلقت أواخر العام الماضي، لافتا إلى أنهم واجهوا بعض التأخير بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أنه أكد أن العمل يسير الآن بشكل طبيعي.

وأوضح رئيس جامعة "أمير كبير" الصناعية أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن تنفيذ التصميم المفاهيمي و 4 مجالات تطوير تكنولوجي للقمر الصناعي، الذي يعد من الأقمار الصناعية ذات الاستشعار عن بعد بدقة متر واحد، ومهمتها الرئيسية هي التصوير، مشيرا إلى أن القمر الصناعي السابق الذي صنعته الجامعة كان بدقة 40 مترا، والجديد بدقة 1 متر مما يعد تحديا بحثيا كبيرا.

جدير بالذكر أن إيران وفي الـ28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت أن قمرها الصناعي "ظفر 2" جاهز للإطلاق.

واكد المسئولون في جامعة العلم والصناعة التي أشرفت على تصنيع القمر إن فترة صناعته في الداخل تستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرا كحد أقصى.

واكدت الجامعة أنها قامت بإعداد النموذج الثاني للقمر الصناعي "ظفر" الذي هو الآن جاهز للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي بعد أن اجتاز جميع مراحل الإنتاج وحصل على الموافقة اللازمة من المنظمة الفضائية.