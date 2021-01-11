غدا الثلاثاء... الجيش الإیراني يجري "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان  

أعلن الجيش الإيراني، أنه سيجري "مناورات صاروخية كبرى"، في بحر عمان غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستمر هذه المناورات مدة يومين انطلاقا من منطقة "كنارك" في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد، بحسب ما أفادت به وكالة "فارس" للأنباء نقلا عن التلفزيون الإيراني.

وسيتم خلال المناورات استخدام بارجتي "مكران" و"زرة"، اللتان تحملان منصات لإطلاق الصواريخ، وفق المصدر ذاته.

وشهد الأسبوع الماضي، إطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة بمشاركة القوى الأربع في الجيش الإيراني في منطقة سمنان العامة شمال شرقي إيران بالقرب من المناطق الحدودية.

واستخدم الجيش الإيراني أثناء المناورات مئات الطائرات المسيرة من صنوف مختلفة، منها "مهاجر" و"أبابيل" و"كمان-12" و"آرش" و"كيان" و"بليكان" و"سيمرغ" و"صاعقة" و"حازم" و"يسير".