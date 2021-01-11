تراجع ثقة الإسرائيليين في جيشهم إلى أدنى مستوى منذ 2008

تراجعت ثقة الجمهور اليهودي في الجيش الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، بحسب إعلام رسمي.

وشهد العام المنصرم تراجع في ثقة الإسرائيليين في عموم مؤسسات الدولة مقارنة بسنوات سابقة، بحسب معطيات تقرير "مؤشر الديمقراطية"، التي نشرها، اليوم الاثنين، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (مستقل)، وفق قناة "كان" الرسمية.

وبالنسبة للجمهور اليهودي، حل الجيش الإسرائيلي على رأس قائمة المؤسسات من حيث مستوى الثقة العامة، لكن كان هناك انخفاض كبير في الثقة به، وصولا إلى 81% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.

كذلك يظهر التقرير أن 57% من الجمهور قالوا، في أكتوبر الماضي، إن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطرا كبيرا، وهي زيادة مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي (53%) ومقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب ذات التقرير، اعتبر 58% من اليهود في إسرائيل أن قيادة الدولة فاسدة، وهو التصور السائد بين 85% من مؤيدي اليسار و74% من مؤيدي يمين الوسط و43% من مؤيدي اليمين الإسرائيلي.

ويحظى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأعلى نسبة ثقة بعد الجيش، إلا أن الثقة التي يمنحها الجمهور اليهودي به انخفضت من 71% في 2019، إلى 63% في يونيو و 56% في أكتوبر الماضيين.

كما تم تسجيل انخفاض كبير في الثقة بالمحكمة العليا التي تمثل أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، من 52% في يونيو إلى 42% في أكتوبر.

ووصلت ثقة الجمهور اليهودي في الشرطة عند 41% ووسائل الإعلام 32%، وذلك في أكتوبر الماضي.

وذيلت الحكومة الإسرائيلية والكنيست (البرلمان) والأحزاب، القائمة بـ 25% و21% و14% على التوالي.