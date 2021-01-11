وزير فرنسي ينتقد قرار "تويتر" بحجب حساب ترامب

وقال الوزير الفرنسي لو مير خلال مقابلة على"RTL" الفرنسية: "إنها صدمة بالفعل أن تقوم شركة تويتر بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يدل على تحكم جماعة صغيرة بالانترنت الرقمي وبالتالي ذلك يهدد الدول والديمقراطية في العالم".

وشدد لو مير على أن التحكم بهذه الشركات الكبيرة يجب أن يتم من قبل الشعب والدولة والعدالة.

وأعلنت شركة "تويتر" إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف".

وقالت الشركة في بيان لها "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب دونالد ترامب، والمحتوى الذي فيها، علقنا بشكل دائم الحساب خشية حدوث مزيد من التحريض على العنف".