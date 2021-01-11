الأسلحة تحركت منتصف الليل... ماذا رصدت مخابرات أمريكا في كوريا الشمالية

صرحت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها رصدت علامات تشير إلى إجراء كوريا الشمالية استعراضا عسكريا في ساحة كيم إيل-سونغ في ساعات متأخرة من ليل أمس بمناسبة عقد المؤتمر الحزبي.

وذكرت الهيئة أن السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية ترى أنه من المحتمل أن ما قامت به ليل أمس هو بروفة لعرض عسكري رئيسي، حيث تجري متابعة تحركات الشمال بدقة، وفقا لوكالة "يونهاب".

ولم تذكر تفاصيل عن موعد الاستعراض العسكري، حيث ترى الهيئة أنه من المرجح أن العرض كان عرضا رئيسيا.

سبق أن أجرت كوريا الشمالية عرضا عسكريا غير مسبوق في أكتوبر من العام الماضي بمناسبة الذكرى الـ58 السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في منتصف الليل مع نشر صاروخ بالستي عابر للقارات.

نظرا لتوقيت العرض منتصف الليل، ترى الهيئة أن العرض أجري بشكل مشابه لسابقه، وكانت درجة الحرارة في بيونغ يانغ يوم أمس 16 درجة تحت الصفر.

وتقدر السلطات العسكرية أن الجيش الكوري الشمالي أعد العرض على حجم أقل من سابقه في أكتوبر من العام الماضي نظرا لإمكانية سوء التشغيل للمعدات العسكرية المشاركة في العرض بسبب البرد القارس، بالإضافة إلى أن الجيش يجري حاليا تدريبات شتوية دورية.