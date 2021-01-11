"ألوان ذات معنى"... نائبة جو بايدن تثير جدلا بأول صورة على غلاف مجلة "فوغ"... صور

أثارت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الجدل مؤخرا، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لها على غلاف مجلة "فوغ" لعدد الشهر المقبل.

وتظهر هاريس في غلاف عدد شهر فبراير/ شباط بصورة غير نمطية، وهي ترتدي بذلة داكنة، وحذاء رياضيا (كونفرس)، وتقف مبتسمة وهي متقاطعة الذراعين أمام خلفية من الأخضر والوردي، وهما لوني "ألفا كابا ألفا"، التي هي إحدى أعضائه، وهو أول نادي نسائي للأمريكيين من أصل أفريقي.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

ومن بين التعليقات الغاضبة من الصورة أنها "تحمل إهانة وأقل كرامة لامرأة رائعة حطمت عدة سقوف زجاجية وهي الآن أقوى امرأة في الولايات المتحدة. من المؤكد أن المحررين يتمتعون بحس وطعم أفضل للامتناع عن عدم احترام نائب الرئيس الأول. ابذلوا بعض الجهد".

The cover on the left is the least dignified & greatest insult to a remarkable woman who shattered multiple glass ceilings & is now the most powerful woman in the US. Surely editors have better sense & taste to refrain from disrespecting the 1st VP. Put in some effort — Leela of NY; in for the duration (@LadyOfObsidian) January 10, 2021

وفي وقت لاحق، أصدرت مجلة "فوغ" صورة إضافية لكامالا هاريس وهي ترتدي بذلة زرقاء اللون، وقال مصدر مطلع على جلسة التصوير لشبكة "سي بي إس" إنها الصورة المتفق عليها التي سيتم عرضها على الغلاف.

وتابع المصدر أنه على الرغم من عدم موافقة فريق كامالا هاريس على الصورة التي بخلفية خضراء ووردية، فقد قررت إدارة مجلة "فوغ" اختيارها دون إخبارهم.

ووصف مصدر آخر لشبكة "سي بي إس" أن فريق كامالا هاريس "صُدم" عندما تم الكشف عن صورة الغلاف النهائية، موضحا أن الصورة التي بخلفية خضراء ووردية وهي ترتدي حذاء رياضيا كان من المفترض استخدامها داخل اللقاء الذي أجري معها داخل العدد.

من جانبها، أكدت مجلة "فوغ" لشبكة "سي بي إس" أنها استقرت على صورة كامالا هاريس ذات الألوان الخضراء والوردية بعد "شعورهم أنها تلتقط طبيعة نائبة الرئيس المنتخب الأصيلة والودودة، التي نشعر أنها إحدى السمات المميزة لإدارة بايدن/ هاريس"، بحسب قولهم.

وأكدت إدارة مجلة "فوغ" أنها ستستخدم صورتيها كأغلفة رقمية على شبكة الإنترنت، وذلك "استجابة لخطورة هذه اللحظة في التاريخ، والدور الذي يجب أن تلعبه هاريس في قيادة بلادنا إلى الأمام".

ومن المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.