الأمين العام للأمم المتحدة يبلغ الدول الدائمي العضوية برغبته في البقاء لولاية ثانية

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أنه يود البقاء في منصبه لفترة ثانية .

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، نقلاً عمن وصفتهم بـ "دبلوماسيين مطلعين"، إن غوتيرتش نقل رغبته للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأكدت المصادر أن الأمين العام سوف يبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا قريبا.

ووفقا لبلومبرغ، فإن غوتيرتش كان ينتظر نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، في الولايات المتحدة قبل أن يتخذ قرارًا بطلب الترشح لولاية ثانية، والذي تعزز بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

يذكر أن غوتيرتش، 71 عامًا، والذي يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة رقم 9 في تاريخ المنظمة الأممية، كان قد تولى منصبه في التاسع من يناير/كانون الثاني 2017 لمدة خمس سنوات تنتهي في نهاية العام.