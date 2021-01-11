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    مبنى الوزارة الخارجية التركية

    تركيا تطلق تحقيقا حول إجراءات "فيسبوك" و"واتسآب"

    © AFP 2020 / Sheimo Uglu
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    أطلقت لجنة مكافحة الاحتكار التركية تحقيقا بشأن الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها "واتسآب" و"فيسبوك"، والمتعلقة بتغيير بنود سياسات الخصوصية المتبعة.

    وبدأ المسؤولون الأتراك، بشكل جماعي، مغادرة تطبيق "واتسآب" مباشرة بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة من قبل الشركة.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    وكالة: أردوغان والدفاع التركية يلغون حساباتهم على "واتسآب" لسبب خطير
    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، شهد تطبيق المراسلة التركي "بيب"، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان "واتساب"، عن اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

    ونوهت الوكالة إلى أن تطبيق "بيب" التركي قد استقبل أكثر من 4.6 مليون مشترك جديد بعد أيام من إعلان "واتسآب" سياساته الجديدة.

    ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، أمس الأحد، عن مصادر، لم تحددها، قيام المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الدفاع في تركيا بإبلاغ الصحفيين بعزمهم مغادرة تطبيق المحادثات العالمي "واتسآب" بشكل دائم.

    وبحسب الوكالة، قررت القيادات التركية مغادرة التطبيق بعد مخاوف عالمية أثارها "واتسآب" تتعلق بسياسات الخصوصية الجديدة المتبعة.

    وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التركية ووزارة الدفاع قررتا نقل مجموعاتها من تطبيق "واتسآب" إلى تطبيق المراسلة المشفر "BiP" التركي، وهو تطبيق تابع لشركة "AS Turkcell Iletisim Hizmetleri".

    شهد تطبيقا "سيغنال" و"تيليغرام" زيادة مفاجئة في طلب تحميلهما على الهواتف الذكية، بعد أن أثارت شروط الخدمة المحدثة لتطبيق التراسل الفوري "واتسآب" ضجة كبيرة بين مستخدميه.

    وارتفعت شعبية تطبيق "سيغنال" بشكل كبير، الخميس الماضي، بعد أن أشاد به الملياردير ومؤسس شركة "تسلا"، إيلون ماسك، الذي يملك أحد أكثر الحسابات متابعة على موقع "تويتر"، وكذلك من قبل رئيس موقع التغريدات، جاك دورسي، بحسب وكالة "رويترز".

    وكان "واتسآب" الذي يستخدم تقنية تشفير "سيغنال" أعلن عن شروط جديدة، يوم الأربعاء الماضي، والتي يطلب فيها من مستخدميه ضرورة الموافقة على السماح لشركة "فيسبوك" التي تملكه والشركات التابعة لها بجمع بياناتهم، بما في ذلك أرقام هواتف ومواقعهم.

    وأثار إعلان "واتسآب" بشأن "قبول الاستيلاء على بيانات المستخدمين أو طردهم من التطبيق" غضب بعض نشطاء الخصوصية على "تويتر"، واقترحوا على المستخدمين التبديل إلى استخدام تطبيقات مثل "سيغنال و"تيليغرام".

    وقام أكثر من 100 ألف مستخدم بتثبيت تطبيق "سيغنال" عبر متاجر التطبيقات في "غوغل" و"آبل" خلال اليومين الماضيين فقط، بينما حصد "تيليغرام" ما يقرب من 2.2 مليون تحميل، وفقا لشركة تحليلات البيانات "سنسور تاور".

    وأشارت شركة "سنسور تاور" إلى أن عمليات التثبيت الجديدة لتطبيق "واتسآب" تراجعت بنسبة 11% في الأيام السبعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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    وكالة: أردوغان والدفاع التركية يلغون حساباتهم على "واتسآب" لسبب خطير
    الكلمات الدلالية:
    فيسبوك, واتسآب, تركيا
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