تركيا تدعو اليونان لاستئناف المحادثات حول شرق المتوسط وإلى "حل الدولتين" في قبرص

دعت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، اليونان لاستئناف المحادثات الاستكشافية بين البلدين حول الأزمة في منطقة شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "ندعو اليونان لبدء المحادثات الاستكشافية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ونحن مستعدون لاستئنافها".

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جاويش أوغلو مع نظيره القبرصي الشمالي في أنقرة، اعتبر وزير الخارجية التركي أنه "ليست لدى اليونان أي ذريعة لعدم استئناف المحادثات الاستكشافية بعد ما سحبنا سفينة الرئيس عروج من شرقي المتوسط".

وحول الأزمة القبرصية، قال جاويش أوغلو: "يجب مناقشة المساواة في السيادة وتحقيق حل الدولتين في جزيرة قبرص".

وأشار وزير الخارجية التركي، في تصريحات سابقة، إلى أن عام 2020 شهد تراجعا في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب مواقف بعض الدول الأعضاء، معربا عن أمله في فتح صفحة جديدة بينهما.

#عاجل | وزير الخارجية التركي مولود #تشاووش_أوغلو يدعو اليونان إلى محادثات استكشافية اعتبارا من يناير الجاري — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 11, 2021

جاء ذلك خلال كلمته، يوم الجمعة الماضي، في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا، عقب عقدهما لقاء ثنائيا في العاصمة مدريد.

وأكد جاويش أوغلو على وجود الكثير من الفرص المهمة لتعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد في شتى المجالات.

كما شدد على أهمية استغلال الفرص المتوفرة من أجل بدء عملية الحوار بين بلاده واليونان، مؤكدا استعداد تركيا الدائم للحوار دون شروط مسبقة، وأنه السبيل الوحيد لتخفيف التوترات وحل الخلافات.

وأشار جاويش أوغلو إلى ضرورة التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل تلبية تطلعات الشعوب أمام تبعات فيروس كورونا في المجالات كافة، وخاصة الاقتصاد.