"أحضاننا مفتوحة".. إيران توجه دعوة إلى السعودية والإمارات لكن بشرط

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "أحضان" طهران مفتوحة للسعودية والإمارات في حال حققتا شرطا واحدا يتعلق بالمسار الذي تتبعه كل من الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لقد قلنا على الدوام بصورة واضحة ومحددة بأنه متى ما أصلحت هاتان الدولتان (الإمارات والسعودية) طريقهما الخاطئ واهتمتا بحقائق العلاقات والمنطقة فإن أحضاننا مفتوحة لهما"، على حد تعبيره.

وأتت تصريحات المتحدث باسم الخارجية خلال المؤتمر الصحيفي الأسبوعي الذي نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، حول "تغيير نهج السعودية والإمارات تجاه إيران".

وقال خطيب زادة، تعليقا على آخر المستجدات التي تشهدها منطقة الخليج، "بطبيعة الحال هنالك تطورات حاصلة في منطقة الخليج، وفور ما أعلنت الكويت بحصول تطورات لحل وتسوية القضايا في هذه المنطقة رحبنا بهذا الأمر".

وأشار المتحدث إلى أن بلاده تنظر إلى هذه التطورات بنظرة متفائلة، مؤكدا: "نأمل بأن ينتهي هذا المسار الذي انطلق إلى نتيجة جيدة".

وعبر المتحدث عن أمله من أن تتمكن "دول المنطقة ومنها الإمارات والسعودية عبر تفهم صحيح لحقائق وأوضاع المنطقة من التحرك في طريق نصل فيه إلى آلية إقليمية في سياق إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".