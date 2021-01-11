رئيس وزراء بريطانيا: نعاني نقصا في إمدادات الأكسجين والخدمة الصحية باتت مهددة

حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، من أن بلاده تمر بلحظة محفوفة بالمخاطر في مواجهة جائحة "كوفيد 19"، منوها بأنها باتت تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين في بعض الأماكن.

وقال جونسون إنه "سباق مع الزمن، لأننا نستطيع جميعا أن نرى التهديد الذي تواجهه خدمة الصحة الوطنية، والضغط الذي تتعرض له، والطلب على وحدات العناية المركزة، والضغط على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحتى نقص الأكسجين في بعض الأماكن".

وتابع: "هذه لحظة محفوفة بالمخاطر للغاية. أسوأ شيء بالنسبة لنا الآن، هو السماح للنجاح في طرح برنامج اللقاح بتوليد أي نوع من الرضا عن حالة الوباء"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ولفت إلى أن ما يقرب من 40% ممن أعمارهم فوق 80 عاما في البلاد قد تم تطعيمهم بالفعل، بالإضافة إلى 23% من المسنين المقيمين في دور الرعاية.

وعن اللقاح قال جونسون إنه

"طلب ضخم، ليس هناك شك في أنه هدف يمتد بشكل كبير"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه ممكن التحقيق.

وحول ما إذا كان سيشدد قواعد الإغلاق، قال إن على الناس اتباع القواعد، لأنهم إذا ما فشلوا في ذلك فقد تكون هناك حاجة إلى التشديد، مضيفا: "عندما يتعين علينا تشديدها، سنقوم بذلك".