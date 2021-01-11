باشينيان: الوضع القانوني لقره باغ لم يحدد بعد ويريفان مستعدة للمفاوضات

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، إن الوضع القانوني لقره باغ لم يحدد بعد ويريفان مستعدة للمفاوضات.

موسكو - سبوتنيك. وأشار باشينيان إلى أن تنفيذ اتفاقات 11 يناير من الممكن أن تؤدي إلى ضمانات كبيرة للأمن في قرة باغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني في موسكو: "واثق من أن تنفيذ هذه الاتفاقيات سيصب في مصلحة الشعبين الأرميني والأذربيجاني، وبدون شك سيصب في مصلحة المنطقة كلها، وروسيا أيضا".

من جانبه اعتبر الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف إن الاجتماع الثلاثي حول قره باغ الذي عقد في موسكو سيساعد في التنمية الآمنة للمنطقة.

وقال علييف متوجها للرئيس الروسي: "أشاطركم أيضًا الرأي في أن الاجتماع كان مهمًا للغاية من أجل ضمان مزيد من التنمية المستدامة والآمنة لمنطقتنا".

واضاف " مر شهران على وقف إطلاق النار، وحقيقة أن قادة الدول الثلاث التي وقعت على بيان 9-10 نوفمبر/ تشرين الثاني قد اجتمعوا اليوم في موسكو تشير إلى أننا عازمون على وضع نقطة نهاية لما حدث في سبتمبر ونوفمبر".

يتبع...