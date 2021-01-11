كوريا الجنوبية تطالب بـ "حل فوري" لأزمة احتجاز ناقلة نفطية في إيران

طهران - سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن احتجاز ناقلة النقط الكورية الجنوبية هو أمر يتم معالجته وفق اللوائح القانونية والقضائية ولا يمكن للحكومة التدخل فيه.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإيراني إن "ظريف التقى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية جوي غونغ كين الذي يزور طهران حاليا، حيث طالب المسؤول الكوري الجنوبي بـ"حل فوري"، لأزمة احتجاز ناقلة النفط".

وقال ظريف حسب البيان إن "توقيف الناقلة مسألة فنية تتم معالجتها في إطار اللوائح القانونية والقضائية"، مضيفا: "بالطبع لا يسمح للحكومة الإيرانية التدخل في هذه العملية القضائية".

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أمس الأحد، إن إيران دعت كوريا الجنوبية إلى عدم تسييس واقعة احتجاز قوات الحرس الثوري لناقلة كورية في مياه الخليج، في الوقت الذي تضغط فيه طهران على سول من أجل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة، بسبب العقوبات الأمريكية.

وقام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز الناقلة "إم.تي هانكوك تشيمي" يوم الاثنين الماضي، بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سول هي التي تحتجز أموال إيران "رهينة".