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    الكنيست الإسرائيلي

    سباقات ما قبل الانتخابات... كيف تستعد إسرائيل للانتخابات البرلمانية الرابعة على التوالي

    © AP Photo / Ariel Schalit
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    في ليلة 23 ديسمبر من العام الماضي، تم حل الكنيست الإسرائيلي رسميًا. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الرابعة بإسرائيل في 23 مارس/ آذار المقبل.

    وبدأت بالفعل حملة ما قبل الانتخابات بطريقة سياسية غير متوقعة. لم يوقفها الحجر الصحي الكلي الرابع في إسرائيل.

    الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
    © AP Photo / Majdi Mohammed
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    نتنياهو ترك دون أقرب المقربين

    كان نذير انهيار الائتلاف الحاكم، ثم انهيار الكنيست بأكمله، الإعلان في 8 كانون الأول/ديسمبر عن ترك ثاني أكثر السياسيين شعبية وتأثيرا في الليكود، جدعون سار، الحزب وإنشاء أنشطة معارضة لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

    بالنظر إلى أن ساعر شارك في الانتخابات التمهيدية للعام الماضي وفاز بثلث أصوات زملائه أعضاء حزبه في الصراع على منصب الزعيم ضد نتنياهو، فإن خسارة الحزب الحاكم كبيرة جدًا. وهذا يعني أن نتنياهو نفسه سوف يستقبل منافسًا شديد الخطورة في شخص جدعون ساعر وحزبه الجديد، الذي يستعد بالفعل لانتخابات جديدة بقوة.

    بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان الرسمي لحل الكنيست، ترك زئيف إلكين، وزير التعليم العالي وأحد السياسيين الأقرب لنتنياهو في البلاد، صفوف الليكود. وغادر، وهو أمر لافت للنظر، في الحزب الجديد (الأمل الجديد).

    يقول كلاهما إنهما قررا اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب عدم مرونة سياسات نتنياهو، التي لا تسمح للاقتصاد والمجال الاجتماعي بالتطور بالوتيرة المطلوبة. في الوقت نفسه، صرح ساعر صراحةً أنه يعتبر أنه من الضروري عزل نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء، واستبداله في النهاية بشخص جديد.

    كاحول لافان ينهار

    لكن لم يكن الليكود وحده هو الذي بدأ بالانهيار، حتى قبل انهيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بدأ سياسيون بارزون مغادرة حزب وزير الدفاع بيني غانتس، الذي لم يصبح أبدًا بديلاً لنتنياهو كرئيس للوزراء، وكان الفصيل على وشك الوجود في نهاية نوفمبر.

    ضربة خطيرة أخرى لحزب الأزرق والأبيض كانت إعلان رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي في 30 كانون الأول (ديسمبر) عن الانسحاب من حزب غانتس . وقرر إنشاء حزبه (الإسرائيليين). وأعلن وزير العدل الحالي آفي نيسينكورين، على الفور، عن استعداده للانضمام إلى الحزب الجديد.

    الليكوديون السابقون هم سياسيون أقوياء وأثقل وزنًا أثبتوا أنهم جيدون في عمل الجهاز الحكومي. رون هولداي نفسه يذكر نتنياهو بأنه بقي الرئيس الدائم ليبدسة تل أبيب لما يقرب من ربع قرن. قبل انضمامه إلى الحكومة، وقع آفي نيسينكورين في عدد من فضائح الضغط.

    مع ذلك، لا تزال هناك فرص لحزب (إسرائيل) في سحب نسبة كبيرة من ناخبي كاحول لافان وتغيير المحاولات الثلاث الحالية لانتخاب الكنيست.

    بالمناسبة، اقترح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب بيتنا - إسرائيل اليميني، أن يتحد هولداي وساعر، بالإضافة إلى قادة آخرين من أحزاب المعارضة الصغيرة، ويخرجون بجبهة موحدة في مارس ضد بنيامين نتنياهو وادعاءاته بالاحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء. حتى الآن ، لم يرد أي رد فعل من زملاء ليبرمان. ولكن إذا تم إنشاء مثل هذا الفصيل، فقد يكون من المرشحين المفضلين في السباق السابق للانتخابات.

    وماذا عن الأحزاب الأرثوذكسية؟

    المستوطنون اليهود يقتحمون الأقصى بحراسة الشرطة
    © AFP 2020 / Ahmad Gharabli
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    ممثلو الطوائف الأرثوذكسية المختلفة غير راضين عن الإغلاق الرابع في إسرائيل. لقد تجاهلوا بشكل أساسي تعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية في البلاد. وكقاعدة عامة، لم يعاقبوا على هذا.

    لماذا يحدث ذلك؟

    من المرجح أنه في الحملة الانتخابية الجديدة، في حين أن قصة فيروس كورونا لا تغادر العالم بالكامل، يخشى نتنياهو من فقدان حلفائه التقليديين في مواجهة الأحزاب الدينية الأرثوذكسية.

    من الغريب أن زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد ووزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي سيحاكم قريبا بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية. لذا فإن نتنياهو مهدد بأن يخسر حليف مهم آخر.

    لماذا القائمة العربية صامتة؟

    من خلال ملاحظة الانقسام النشط لآفاق ما قبل الانتخابات الجديدة، يبرز سؤال منطقي: ماذا عن العرب؟ وبالفعل، في الانتخابات النيابية الأخيرة، صعدوا على محمل الجد، واحتلوا المركز الثالث بعد الليكود وكاحول لافان.

    والمثير للدهشة أن السياسيين العرب لم يبدوا أي شيء جاد خلال الأسبوعين الماضيين.

    أولاً، ستبقى نسبة عرب إسرائيل، التي كانت معزولة في معارضتها لجميع الأحزاب في الكنيست، كذلك، جمهورهم المستهدف (عرب إسرائيل) سيبقى كما هو، على ما يبدو، ليس لديهم ببساطة ما يحاولون به رفع تصنيفهم في بداية الحملة الانتخابية.

    في المقابل، يحاول بنيامين نتنياهو بعد رحيل ساعر وإلكين استمالة العرب إلى جانبه. في أوائل يناير، أعلن أنه مستعد لتخصيص مقاعد في القائمة الحزبية، بما في ذلك لعرب إسرائيل، وربما حتى إعطاء حقيبة وزارية لممثل عن الجالية العربية.

    بدوره، وصف زعيم القائمة العربية الموحدة، أيمن عودة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر بأنها "دعاية عادية ومحاولات لكسب الشعبية". في الوقت نفسه، أشار إلى أن نتنياهو "يتجاهل وجود المخابرات في الجمهور العربي" ، ملمحًا إلى سياسة اليمين المتطرف لليكود، التي كانت دائمًا معادية للعرب.

    بدأت الحملة الانتخابية في إسرائيل تكتسب زخما ووعودا بإحراز نتائج غير متوقعة. على الأقل، تم بالفعل اختراق المساواة بين الليكود وكاحول لافان، وتكتسب الأحزاب الجديدة بالفعل وزنًا مثيرًا للإعجاب في الساحة السياسية.

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