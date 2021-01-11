اليونان: مستعدون للمحادثات مع تركيا ونسعى لعلاقات مثمرة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، أن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع أنقرة.

وأوضح ميتسوتاكيس أن بلاده سوف تشارك في المحادثات الاستكشافية مع تركيا حول المناطق البحرية المتنازع عليها عند تحديد موعدها، بحسب "رويترز".

وأكد ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة أن اليونان تسعى لعلاقة مثمرة وبناءة مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن استئناف المباحثات التي توقفت في عام 2016 خطوة إيجابية.

يأتي ذلك ردا على دعوة الخارجية التركية اليونان، اليوم، لاستئناف المحادثات الاستكشافية بين البلدين حول الأزمة في منطقة شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "ندعو اليونان لبدء المحادثات الاستكشافية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ونحن مستعدون لاستئنافها".

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جاويش أوغلو مع نظيره القبرصي الشمالي في أنقرة، اعتبر وزير الخارجية التركي أنه "ليست لدى اليونان أي ذريعة لعدم استئناف المحادثات الاستكشافية بعد ما سحبنا سفينة الرئيس عروج من شرقي المتوسط".