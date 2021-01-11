بتهمة "التحريض على العصيان".. الكونغرس الأمريكي يعتزم عزل الرئيس ترامب بعد أيام

أكدت مصادر إعلامية أمريكية عزم مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة واشنطن قبل أيام.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر في مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس" تأكيدات تشير إلى عزم الأخير إصدار قرار بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة "التحريض على العصيان".

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي على القرار خلال أيام من الأسبوع القادم.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للمشرعين في وقت متأخر يوم أمس الأحد، إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وقالت بيلوسي في رسالة، إن "مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية".

وأضافت أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء يوم الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.