السجن مدى الحياة لليبي قتل 3 رجال في حادث طعن ببريطانيا

أصدر قاض بريطاني، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة على ليبي قتل ثلاثة رجال في حادث طعن بمتنزه، اعتُبر هجوما إرهابيا العام الماضي.

وأقر خيري سعد الله (26 عاما) بقتل الرجال الثلاثة وطعن ثلاثة آخرين بسكين يوم 20 يونيو/ حزيران في بلدة ريدينغ الإنجليزية.

وسمعه شهود يهتف "الله أكبر" أثناء الواقعة وفقا لبيان أصدره الادعاء، حسب وكالة "رويترز".

وقالت جيني هوبكنز رئيسة قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بالادعاء البريطاني: "خيري سعد الله نفذ هجوما وحشيا خطط له مسبقا على مجموعة من الأصدقاء كانوا يقضون أمسية في متنزه كان يفترض أن يشعروا فيه بالأمان الكامل".

Moment police arrest ‘Libyan’ knifeman who stabbed three people to death ‘at random’ https://t.co/zTtXpDTul6 pic.twitter.com/HyOrNg2NUL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 21, 2020

ونفذ الشاب هجومه على بعض المواطنين الذين كانوا يستمتعون بقضاء عطلتهم في حديقة فروبري، في بلدة بيكاشير.