بريطانيا تخصص مبلغا ضخما لحماية الكوكب

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها ستخصص ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) من التزامها الحالي البالغ 11 مليار جنيه لتمويل المناخ الدولي، من أجل حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

لندن- سبوتنيك. وأضافت الحكومة في بيانها: "يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم، عن أن المملكة المتحدة ستلتزم بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني لحلول تغير المناخ التي تحمي وتستعيد الطبيعة والتنوع البيولوجي على مدى خمس سنوات".

وتابعت: "سيؤدي التمويل إلى إحداث تغيير تحولي في حماية الأراضي والمحيطات الغنية بالتنوع البيولوجي والتحول إلى إنتاج وإمداد غذائي مستدام ودعم سبل عيش أفقر دول العالم".

وتدعم أيضا المبادرة صندوق الكوكب الأزرق للمحافظة على البيئة البحرية، ومشاريع حماية الغابات ومكافحة تجارة الأخشاب غير المشروعة وإزالة الغابات، فضلا عن الحفاظ على الموائل النادرة والمهددة بالانقراض.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قبيل قمة "كوكب واحد" التي تنظمها فرنسا عبر الإنترنت:

لن نحقق أهدافنا بشأن تغير المناخ أو التنمية المستدامة أو منع الأوبئة إذا فشلنا في الاهتمام بالعالم الطبيعي الذي يوفر لنا الطعام الذي نأكله والمياه التي نشربها والهواء الذي نتنفسه.

وأردف: "المملكة المتحدة تقود بالفعل الطريق في هذا المجال، الالتزام بحماية 30 في المائة من أراضينا ومحيطاتنا بحلول نهاية العقد والتعهد بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه استرليني اليوم لدعم الطبيعة والتنوع البيولوجي".

في ديسمبر/ كانون الأول، تعهد رئيس الوزراء بأن تخفض المملكة المتحدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 68% بحلول عام 2030، كجزء مما يسمى ثورة صناعية خضراء.