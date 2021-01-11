خوفا من تعطيل مراسم تنصيب بايدن... واشنطن تتخذ قرارا هاما

قررت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، اليوم الاثنين، إغلاق نُصب واشنطن حتى 24 يناير/ كانون الثاني.

وعزت الهيئة القرار إلى وجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقالت هيئة المتنزهات في بيان بموقعها الالكتروني، إن: التهديدات تشمل التعطيل المحتمل "لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات" في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وأضاف البيان: "ردا على ذلك، ستعلق هيئة المتنزهات الوطنية زيارات نُصب واشنطن اعتبارا من 11 يناير كانون الثاني 2021 حتى 24 يناير كانون الثاني 2021".

وجاء في البيان أيضا: "يمكن أن تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة إلى الطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك حماية للسلامة العامة وموارد المتنزهات".

وشهدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.