الدفاع الروسية: غيراسيموف وميل يبحثان قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار العالمي

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في اتصال هاتفي مع رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، مارك ميل، قضايا الأمن والحفاظ على الاستقرار في العالم.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين:

"في الحادي عشر من شهر كانون الثاني/ يناير، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، تم إجراء اتصال هاتفي بين رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، نائب وزير الدفاع فاليري غيراسيموف ورئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميل".

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم.

هذا وتستمر المباحثات بين الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية بشأن الاستقرار الاستراتيجي على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها الرئيسان السابقان الأمريكي بارك أوباما والروسي دميتري مدفيديف في 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، والتي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.