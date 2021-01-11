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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    ترامب يتلقى ضربة قوية قبل تسليمه السلطة... فيديو

    © REUTERS / Patrick Semansky
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    لا زالت تداعيات اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس تتصاعد، ليس على المستوى السياسي فحسب وإنما على جميع المستويات.

    وبعيدا عن مصير ترامب الذي بات معلقا بالتعديل 25 من الدستور الأمريكي الذي يقضي بعزله من منصبه قبل مراسم تسليمه للسلطة في الثلث الأخير من الشهر الجاري، تلقى ترامب ضربة قوية من عالم الغولف اليوم الاثنين مع إعلان جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية ونادي الغولف الملكي القديم، الذي يجري بطولة بريطانيا المفتوحة، أنهما سيقاطعان مضمارين يملكهما الرئيس الأمريكي في أعقاب اقتحام مؤيدين له مقر الكونغرس.

     

    ​وجاء على الحساب الرسمي لجمعية لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية على "تويتر"، "صوت مجلس إدارة الجمعية الليلة لممارسة الحق في إنهاء الاتفاقية للعب بطولة 2022 PGA في ترامب بيدمينستر".

    وأكدت الجمعية بحسب ما نقلت "رويترز"، إنها "لن تقيم بطولتها، أمريكا المفتوحة، لعام 2022 في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر بعد تصويت مجلس إدارتها".

     

    وقال رئيس الجمعية جيم ريتشرسون في مقطع مصور: "لقد أصبح جليا أن إقامة بطولة جمعية لاعبي الغولف المحترفين في (مضمار) ترامب (في) بيدمينستر سيلحق ضررا بالجمعية".

    ​وحذا نادي الغولف الملكي القديم حذو الجمعية، قائلا إنه لن ينظم أي بطولات في المستقبل المنظور على مضمار تيرنبيري للغولف الذي يملكه ترامب في اسكتلندا.

    وقال رئيسه التنفيذي مارتن سلامبرز في بيان "لن نعود إلى (المضمار) حتى تتكون لدينا قناعة بأن التركيز سيكون على البطولة واللاعبين والمضمار نفسه ونحن لا نعتقد بأن ذلك سيتحقق في الظروف الحالية".

    وسبق أن استضاف مضمار تيرنبيري أربعا من بطولات بريطانيا المفتوحة كان أحدثها عام 2009. واشترى ترامب المضمار عام 2014.

    اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء يوم الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

    وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

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