أمريكا تشيع الضابط المقتول في أحداث الكونغرس بموكب مهيب... فيديو

شيعت السلطات الأمريكية الضابط الذي قتل في المواجهات، التي حدثت بين مناصري ترامب أثناء اقتحامهم الكونغرس وأفراد الشرطة، بموكب مهيب.

نظمت السلطات الأمريكية مراسم تشييع مهيبة للضابط، براين سيكنيك، العامل في الكونغرس الأمريكي، تخللها موكب من عشرات السيارات التابعة للشرطة الأمريكية التي سارت خلف جثمان الضابط.

وتجمع الآلاف من المواطنين الأمريكيين لمشاهدة لحظات مرور موكب الجنازة في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم تشييع الضابط.

وقام رفاق سيكنيك من ضباط الشرطة بتقديم التحية العسكرية أثناء مرور الموكب الذي نقل الجثمان إلى مثواه الأخير، كما يظهر في مشاهد الفيديو المتداولة.

وبحسب "سي إن إن" أمر الرئيس، دونالد ترامب، الموظفين بخفض علم البيت الأبيض وفي جميع الجهات الحكومية إلى النصف، أمس الأحد لتكريم ضابطي شرطة الكابيتول براين سيكنيك وهوارد ليبينجود.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان شرطة الكابيتول يوم الخميس الماضي، وفاة سيكنيك "متأثرا بجروح أصيب بها أثناء عمله".

وقالت شرطة الكابيتول، يوم الأحد الماشي، إن الضابط الآخر هوارد ليبينجود توفي خارج الخدمة، من دون أن تذكر أسباب الوفاة في البيان.

وتسببت هذه الأعمال التي وصفت بالتخريبية، في مقتل 3 من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، بالإضافة إلى ضابط بشرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.