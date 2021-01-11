استئناف المحادثات المجمدة بين تركيا واليونان حول النزاع البحري 25 يناير

قالت تركيا واليونان، اليوم الاثنين، إنهما ستستأنفان المحادثات الاستكشافية بينهما حول المزاعم الإقليمية في مياه البحر المتوسط التي قربت البلدان من خطر الحرب العام الماضي.

ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات المجمدة منذ فترة في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري في اسطنبول. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وعقدت أنقرة وأثينا 60 جولة محادثات بين أعوام 2002 و2016 لكن خطط استئناف المحادثات العام الماضي تعثرت بعد نشوب خلاف إثر قيام أنقرة بإرسال سفينة مسح وتنقيب إلى مياه متنازع عليها. لكن السفينة عادت إلى السواحل التركية منذ ذلك الحين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان دون تفاصيل "الجولة 61 من المحادثات الاستكشافية ستجرى في اسطنبول يوم 25 يناير 2021". وأكدت وزارة الخارجية اليونانية موعد المحادثات ومكان انعقادها في بيان لم يقدم أيضا أي تفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تقدم لليونان عرضا رسميا لاستئناف المحادثات التمهيدية حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى هذا الشهر.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، في لشبونة "نسعى لعلاقة مثمرة وبناءة مع تركيا".

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.