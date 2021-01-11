انطلاق قمة "كوكب واحد" في فرنسا لإحياء المفاوضات الدولية حول البيئة

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، قمة "كوكب واحد" في باريس.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الاثنين، بأن القمة تسعى إلى إطلاق المفاوضات الدولية مجددا حول البيئة، التي تأثرت كثيرا بانتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة له بالمناسبة: "مستقبلنا ومستقبل كوكبنا رهن بما نفعله هنا والآن". وتتخلل القمة كلمات لحوالي ثلاثين شخصية عالمية، يدلي بها معظمهم عبر "الفيديو".

وتركز القمة على أربعة مواضيع هي حماية الأنظمة البيئية الأرضية والبحرية، والترويج لعلم البيئة الزراعي، وحشد التمويل، والصلة بين إزالة الأحراج والحفاظ على الأجناس وصحة البشر.

وأشار ماكرون إلى أن "بدء العام 2021 مع قمة "كوكب واحد" هذه مهم جدا لأنها سنة المواءمة بين كل تحدياتنا، مع المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين من أجل المناخ، ومؤتمر الأطراف بشأن "مكافحة التصحر".

وذكر الرئيس الفرنسي بعدم بلوغ أي الأهداف المحددة للعقد المنصرم على صعيد حماية التنوع الحيوي، قائلا:

علينا الإقرار بهذا الفشل، ليس لتحويل الأمر مأساة بتاتا (...) بل لتسريع عملنا مع أمور ملموسة جدا ومتابعة واقعية لها.

ومن جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة عبر "الفيديو" على أن العالم لا يستطيع "العودة إلى الوضع السابق" بعد أزمة كورونا، التي تجسد فداحة المخاطر المتأتية من الاختلالات البيئية.

وتتخلل القمة كلمات لحوالى ثلاثين شخصية عالمية، يدلي بها معظمهم عبر الفيديو، من بينهم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ووريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسا وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وكندا جاستن ترودو، ورئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.