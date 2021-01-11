بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "فايزر - بيونتيك"، أمام العلن.

وتأتي خطوة الرئيس باعتبارها جزءا من جهود الإدارة القادمة للرئيس المنتخب لطمأنة البلاد على سلامة اللقاحات.

ونشر بايدن رسالة له على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أكد من خلالها تلقيه حقنة التطعيم في ذراعه اليسرى من قبل ريك كومينغ، كبير الممرضين التنفيذيين في مستشفى كريستيانا كير، في نيوارك بولاية ديلاوير.

وأكد الرئيس المنتخب أن الجرعة كانت آمنة وسريعة وغير مؤلمة، داعيا المواطنين في بلاده إلى التطعيم بمجرد أن يحين دورهم، بدعوى أنه سويا فقط يمكن إنقاذ الأرواح والتغلب على هذا الفيروس.

ويأتي تطعيم جو بايدن قبل أسبوع من أداء اليمين الدستورية كرئيس قادم للولايات المتحدة، وذلك في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري، ومع استمرار جائحة فيروس كورونا في التفشي البلاد.

وتوفي أكثر من 374500 أمريكي بالفيروس حتى ظهر يوم الاثنين، وتتزايد الحالات بسرعة في جميع أنحاء البلاد.