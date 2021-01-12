البيت الأبيض: ترامب يوافق على إعلان الطوارئ للعاصمة واشنطن من الآن وحتى 24 يناير

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق، أمس الاثنين، على إعلان الطوارئ بالنسبة لواشنطن العاصمة، من الآن، وحتى الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.