مصادر: بومبيو سيتهم إيران اليوم الثلاثاء بأن لها صلات بـ"القاعدة"

قال مصدران مطلعان، فجر اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يعتزم استخدام معلومات مخابراتية نزعت عنها السرية، في الآونة الأخيرة، لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم "القاعدة".

ويأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب، جو بايدن. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي السياق ذاته، أعلن مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن وزارة الخارجية الأمريكية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية.

وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله"، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وأشار بومبيو إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها تأثير ملحوظ على الوضع الإنساني في اليمن"، مشددا على "وجود خطة لتنفيذ إجراءات لتقليل تأثير التصنيف على بعض النشاط الإنساني وتوريد المساعدات إلى اليمن".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.