طهران: إيران تصدر الماء الثقيل إلى 8 دول في العالم

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن بلاده تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها فضلا عن التصدير إلى 8 دول في العالم.

ونقلت وكالة "إرنا"، فجر اليوم الثلاثاء، عن كمالوندي أنه "لم يكن لنا توقف في إنتاج الماء الثقيل، حتى الآن، بل حققنا أيضا إنجازات جيدة في مجال إنتاجه، وتطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف"، مشددا على أنه "لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية".

وتابع كمالوندي:

إنه في الصناعة النووية يجب أن تكون لنا محطاتنا النووية وأن ننتج الوقود اللازم لها بأنفسنا وكذلك الأدوية المشعة التي تحتاجها البلاد، وأن مقارعتنا للاستكبار العالمي لا تقتصر على ميدان الصناعة النووية، بل نحاربه في ميادين أخرى أيضا وينبغي علينا بذل الجهود فيها للانتصار عليه بصوت واحد.

وأعرب عن الثقة بأن إيران ستنتصر على الاستكبار العالمي في جميع الساحات خاصة الصناعة النووية، وقال "إننا نسعى في الصناعة النووية لتوفير أمن الوقود لمحطاتنا النووية، حتى نقف على أقدامنا على الاقل لو لم يزودوننا به لفترة عامين".

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إلى منجزات الاتفاق النووي في تنمية الصناعة النووية، لافتا إلى أنه "من الصحيح وجود قيود لفترة 8 أو 10 أعوام في إطار الاتفاق النووي، لكن هذه القيود ستُرفع مع مضي الوقت وفي العام العاشر سوف لن تكون هنالك أي قيود أمامنا".

وأووضح كمالوندي أنه بعد توقيع الاتفاق النووي سعت بعض الدول للاستثمار في مجال إنتاج الوقود النووي في إيران، لكن الأمريكيين عارضوا هذا الأمر ولم يسمحوا بأن يتحقق.