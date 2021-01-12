ترامب وبنس يلتقيان في البيت الأبيض لأول مرة منذ أحداث الكونغرس

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، مع نائبه، مايك بنس، وأجريا "حديثاً جيداً" على خلفية دعوات الحزب الديمقراطي إلى بنس لعزل ترامب عن السلطة.

واشنطن – سبوتنيك. وأفاد مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الأمريكية لوكالة "رويترز"، أن مايك بنس وترامب أجريا حوارا أو حديثا جيدا في لقاء هو الأول من نوعه منذ أحداث الكونغرس الأخيرة، الأربعاء الماضي.

ومن المفترض أن يبحث مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إعلان يدعو مايك بنس إلى استخدام آلية عزل الرئيس القائم دونالد ترامب، عن السلطة.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة يوم الأربعاء الماضي، من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين، ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

في ظل هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إقالة ترامب أو عزله وفقا لتعديل دستوري بسبب عجز الرئيس، وذلك لتحريضه أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، الشيء الذي اعتبر تعدياً غير مسبوق على الدولة والديمقراطية في البلاد.