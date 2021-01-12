استطلاع: الأمريكيون يؤجلون مواعيد الأطباء والطوارئ بسبب تصاعد الإصابات بكورونا

قال استطلاع رأي أجراه مركز أورلاندو لصحة القلب ومعهد فاسكولار في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الأمريكيين يؤجلون مواعيد الأطباء بسبب كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الآسيوية عن الاستطلاع أنه وجد 67 % من الأمريكيين لديهم قلق من الذهاب إلى مواعيد الأطباء خلال تصاعد الإصابة بفيروس كورونا، وأن ثلاثة من كل خمسة، يترددون في الذهاب إلى المستشفى في حالة الطوارئ.

وفي وقت أصبح الخروج من المنزل مخاطرة قد تصيب صاحبها بفيروس كورونا أو حتى الحديث مع شخص آخر، اعتبر الخبراء أن المستشفيات وأماكن الأطباء مساحات آمنة بينما تأخير الذهاب إلى الأطباء في حالات الطوارئ "خطير".

وقالت جويل جارسيا، الطبيبة في معهد أولاندو للقلب إنه نادرا ما ينتقل فيروس كورونا في المستشفيات بسبب البروتوكولات المكثفة المعمول بها، في حين أن الخطر الأكبر هو الجلوس في المنزل في حالات الطوارئ خوفا من الخروج والإصابة.

وحسب الاستطلاع فـ49 % من الأمريكيين يؤجلون مواعيد الأطباء ومثلهم أيضا يعتقدون أن صحتهم ستتأثر جراء ذلك.

وتوفي أكثر من 374500 أمريكيا بالفيروس حتى ظهر يوم الاثنين، وتتزايد الحالات بسرعة في جميع أنحاء البلاد، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا بلغ أكثر من 310 آلاف حالة إصابة يومية بكوفيد-19، يوم الجمعة، بينما تجاوز إجمالي عدد الحالات في البلاد 22 مليونا يوم السبت.