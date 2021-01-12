إيران تصدر "بيانا مهما" بشأن العقوبات الأمريكية على "أنصار الله" وفالح الفیاض

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، على الإجراء الأمريكي الأخير ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "من غير المرجح أن تترك الإدارة الأمريكية المفلسة إرثا آخر في الأيام الاخيرة. هذه الإجراءات مدانة. الإجراء الأمريكي ضد أنصار الله وفالح الفياض مدان وممل. استهداف رئيس مؤسسة حكومية بهذه الطريقة من قبل الولايات المتحدة ليس مدان فحسب، بل إنه محكوم عليه بالفشل أيضاً"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف خطيب زاده: "الأمريكيون في العراق قلقون من الإخراج. وفي اليمن أيضا دعموا لسنوات حربا غير متكافئة ومخزية حوصر فيها 20 مليون يمني. لم يكن هذا الحصار ممكناً لولا الدعم الأمريكي. لا يمكن لأي دولة متمردة في هذه المنطقة أن تتخذ اي إجراء ما لم تحترم حقائق المنطقة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيته تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية. وتوجه بومبيو في بيان للخارجية، قال فيه: "أعتزم إدراج ثلاثة من قادة جماعة "أنصار الله" وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. وقالت الوزارة في بيان إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.