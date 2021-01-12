الدفاع التركية تعلن تحييد 8 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 8 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في غارات شمالي العراق.

أنطاكيا – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم تحييد 8 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية على منطقة غارة شمالي العراق".

وأشار البيان إلى أن الغارة الجوية على مسلحي حزب العمال الكردستاني جاءت بالتنسيق بين القوات المسلحة التركية وجهاز المخابرات.

يشار إلى أن القوات التركية كثفت من عملياتها ضد منظمة العمال الكردستاني في داخل البلاد وشمال العراق وسوريا وقامت بتحييد عدد كبير منهم في الآونة الأخيرة.

وتواجه العمليات التركية في شمال العراق، انتقادا عربيا وعراقيا، فيما تطالب بغداد أنقرة بسحب قواتها من شمال العراق والتوقف عن تنفيذ عمليات هناك.