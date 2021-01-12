كوريا الجنوبية: الإفراج عن ناقلة النفط بات "غامضا"

اعتبرت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن آفاق الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة لدى إيران "غامضة".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن "تركيز طهران على الإجراءات القضائية يؤدي إلى إضعاف أمل سيئول في التوصل إلى حل دبلوماسي".

وقد التقى نائب وزيرة الخارجية الكوري، تشوي جونغ كون، بمسؤولين إيرانيين أبرزهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وآخرين، للوصول إلى حل دبلوماسي للإفراج عن ناقلة النفط.

ودعا تشوي إلى الإفراج عن السفينة وأفراد طاقمها، وطالب إيران بتقديم أدلة حقيقية على "مزاعم تلوث البيئة".

واحتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط الكورية الجنوبية في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري "بدعوى التلوث البيئي"، وهو ما تنفيه الشركة تماما.

وقام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز الناقلة "إم.تي هانكوك تشيمي" بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران "رهينة".